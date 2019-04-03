Общество

Администрация Пскова призывает руководителей предприятий города осуществить санитарную уборку и очистку территорий

Отдел потребительского рынка и услуг администрации города Пскова информирует о проведении ежегодного месячника по благоустройству и санитарной уборке территории муниципального образования «Город Псков» в период с 1 апреля по 30 апреля и призывает руководителей предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания осуществить санитарную уборку и очистку территорий:

- произвести влажную уборку фасадов и внешних элементов торговых объектов, а также произвести очистку торговых объектов от расклеенных на них объявлений, афиш, плакатов;

- произвести покраску, ремонт объектов по мере необходимости;

- убрать и содержать прилегающую к торговым объектам территорию (нестационарные торговые объекты - 5 метров, стационарные торговые объекты – 10 метров по периметру, рынки - 15 метров по периметру объекта; при наличии ограждения - 15 метров от ограждения).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города, с целью формирования единого общегородского плана-графика проведения месячника на территории города Пскова руководителям предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания и индивидуальных предпринимателей необходимо проинформировать отдел потребительского рынка и услуг о сроках проведения санитарной уборки и очистки прилегающих территорий объектов.

Контактная информация: отдел потребительского рынка и услуг администрации города Пскова

Телефон: 29-10-65; 29-10-66

Электронная почта: opru@pskovadmin.ru