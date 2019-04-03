Общество

Ульяна Михайлова приняла участие в заседании Совета Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов ФНПР СЗФО

Сегодня, 4 апреля, в Санкт-Петербурге во Дворце состоялось заседание Совета Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов ФНПР СЗФО с участием председателя ФНПР Михаила Шмакова. Профсоюзное объединение Псковской области на заседании Совета представила председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в профсоюзе Псоквской области.

Стороны обсудили ход подготовки к Х Съезду ФНПР, проведение первомайской акции профсоюзов в 2019 году на территории Северо-Западного федерального округа, информацию о профсоюзном членстве ТООП ФНПР в СЗФО по итогам 2018 года, результаты семинара-совещания для специалистов по работе с молодежью в СЗФО и другие вопросы.

Добавим, что 5 апреля в Санкт-Петербурге в Университете профсоюзов состоится научно-практическая конференция «Социально-трудовые конфликты в России и мире». Председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова представит в ходе конференции доклад «Ресурсное управление социально-трудовыми конфликтами». Также с сообщением на тему «Развитие коммуникативной компетентности профсоюзных лидеров» перед участниками конференции выступит заместитель заведующего отделом развития профсоюзного движения и коллективных действий Псковского облсовпрофа Валерия Мишакова.