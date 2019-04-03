Общество

Псковичей приглашают на «Деревенские забавы» в Пушкиногорье

Туристическая база «Пушкиногорье» приглашает на праздник «Деревенские забавы», который состоится 20 апреля. Об этом сообщается на сайте базы отдыха.

В этот день гостей праздника ожидает уличная развлекательная программа: молодецкие состязания за ценный приз, битва кашеваров (с дегустацией каш), чай из самовара с горячей выпечкой, стрельба из лука, салон красоты по-деревенски, стилизованные фотозоны, свежайший березовый сок прямо из березы, гадания у бабки-травницы, народные песни и танцы.

В 19.00 гостей праздника ждут на деревенское застолье – с угощением, хороводами и играми.

Условия участия в молодецких состязаниях: команда должна состоять из 10 человек (мужчины и женщины 18+).

Заявить об участии необходимо до начала состязаний по телефону 8-921-507-86-89.