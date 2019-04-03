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Общество

Фонд «Земляки» оказал помощь великолучанке, которая семь лет борется с раком

04.04.2019 16:28|ПсковКомментариев: 0

Общественный актив великолукского представительства благотворительного фонда «Земляки» на прошлой неделе рассмотрел заявление жительницы Великих Лук Светланы Козловской, страдающей раком правой молочной железы и яичников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе фонда «Земляки».



Светлана обратилась в фонд за материальной помощью, так как борется с болезнью с 2012 года, за это время она истратила на лечение все свои сбережения. Сейчас женщина не может работать, а пенсии по инвалидности катастрофически не хватает на жизнь и лечение.

Члены великолукского представительства фонда единогласно решили, что помочь Светлане надо в сжатые сроки. Каждый понимает, насколько сложно человеку, столкнувшемуся с таким недугом. А когда рядом нет родных, и денег не хватает, получается безвыходная ситуация. Не допустить подобной ситуации - основная задача всех сотрудников фонда «Земляки». Такого же принципа придерживается и руководитель великолукского представительства фонда «Земляки» Мария Шкроба. Получив обращение Светланы, она быстро собрала весь актив великолукского представительства фонда.

Как итог, из фонда «Земляки» оперативно были выделены средства, которые будут использованы на лечение женщины.

В социальной сети ВКонтакте создана группа помощи Светлане Козловской.

«Когда была открыта группа, Света была в полном отчаянии, как жить дальше и что делать, у нее не было финансов и желания бороться дальше за свою жизнь, - пояснили знакомые Светланы, обращаясь ко всем людям, которые оказали помощь великолучанке. - Так как за 7 лет борьбы у Светы не осталось ничего, все ушло на лечение! Но остались вокруг добрые и неравнодушные люди, которые пришли на помощь в трудную минуту. Вы все дали ей поверить, что нужно жить, что она не одна».

На сегодняшний день средств, собранных неравнодушными людьми и выделенных фондом, хватит на последующее лечение.

Сейчас Светлана находится в больнице, у нее обострился тромбофлебит ног. Молодая женщина ждет результатов анализов из Санкт-Петербурга, чтобы продолжить лечение, не теряет оптимизма и надеется на лучшее. А самое главное, что она молится за каждого человека, который не прошел мимо ее горя и помог.

«Не ожидала, что вокруг столько неравнодушных людей. Хочу сказать огромное спасибо! За все! Лично буду молиться за всех. Спасибо. Дай Бог всем здоровья», - написала она в социальной сети.

«Дай Бог ей здоровья. Светлана должна жить», - отметили в фонде «Земляки».

«Хочется сказать всем-всем большое спасибо, кто принял участие в судьбе Светланы Козловской, - написали активисты группы помощи. - Это - подруги Светланы, которые создали группу с ее именем. Спасибо администраторам группы «Ревизорро», которые одни из первых, без колебаний, разместили информацию, всей команде сайта Луки.ру - особенно добрейшему человечку за неоценимую помощь и советы - Анне Ефимовой, фонду "Земляки" во главе с депутатом Госдумы Александром Козловским, депутату Псковского областного Собрания депутатов Всеволоду Козловскому, администраторам группы «Доставка цветов». И, конечно же, всем Вам, добрым и неравнодушным людям, которые пришли на помощь в трудную минуту. Вы все дали ей возможность поверить, что нужно жить, что она не одна. Еще раз огромное спасибо».

Теги: #Земляки
Источник: Псковская Лента Новостей
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