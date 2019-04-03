Общество

Начальник псковского УМВД встретился со студентами Санкт-Петербургского университета МВД России

Начальник УМВД России по городу Пскову полковник полиции Сергей Сурин встретился со слушателями пятого курса Санкт-Петербургского университета МВД России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В полиции областного центра с 13 января проходят практику 13 будущих полицейских, обучающихся по различным направлениям оперативно-служебной деятельности. Практика продлится до конца апреля.

Начальник УМВД рассказал собравшимся о специфике работы в различных территориальных подразделениях псковской полиции, поинтересовался проблемами, с которыми пришлось столкнуться практикантам.

Сергей Сурин подчеркнул важность получения практических знаний и навыков. Присутствовавшие на встрече руководители служб отметили хорошую теоретическую подготовку своих подопечных. В свою очередь, пятикурсники поделились впечатлениями о совместной работе с опытными наставниками.

В завершение беседы Сергей Сурин пожелал ребятам успешно защитить дипломные работы, сдать государственные экзамены и пополнить ряды сотрудников УМВД России по городу Пскову. Он выразил уверенность, что выпускники Санкт-Петербургского университета МВД России станут достойными продолжателями лучших традиции псковских стражей порядка.