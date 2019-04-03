Общество

Минздрав РФ хочет изменить регламент предоставления бесплатных путевок для лечения за рубежом

Министерство здравоохранения России опубликовало проект регламента по предоставлению госуслуги по направлению россиян на лечение за границу за счет бюджетных средств, он предусматривает увеличение сроков для большинства процедур, пишет «Интерфакс».

Соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Так, согласно документу, предлагается увеличить «максимальный срок предоставления государственной услуги (…) со дня поступления в министерство письменного заявления о предоставлении государственной услуги» с 92 до 235 дней.

Заседание комиссии, которая принимает решение об отправке пациента за границу, планируется проводить в течение не двух недель, а месяца со дня поступления в министерство медицинских заключений.

Также предусматривается увеличение времени на направление письма в иностранную организацию, составление договора, его согласования в различных департаментах Минздрава, направление договора в иностранную организацию, перечисление ей денег и другое.

На заключение с иностранной организацией договора теперь может уходить не 30, а 85 дней.

Также увеличен срок, в течение которого пациенту будут выделять средства на поездку (суточные, компенсация жилья и проезда) с 13 до 20 дней.