Общество

Визиты внимания совершили волонтеры Красного Креста к псковичам-юбилярам

Группа геронтоволонтеров псковского Красного Креста в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей - детей войны» навестила с визитами внимания пожилых псковичек, отметивших юбилейные даты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Волонтер «серебряного возраста» Лариса Брайнина навестила псковичку, чтобы поздравить ее с 85-летием. А геронтоволонтеры Валентина Петренко и Ольга Березина поздравили еще одну псковичку 80-летием. Сопровождала добровольцев руководитель клуба «Волонтеры добра» Красного Креста Любовь Сушилова.

Юбиляров, незнакомых друг с другом, объединяет испытание, которое выпало на их детство - Великая Отечественная война. Обе со своими родными были насильно вывезены оккупантами в чужие страны.

Кроме искалеченного войной детства, объединяет этих женщин еще одно серьезная проблема: из-за хронических заболеваний они практически не выходят их дома. Поэтому пожилые псковички были искренне рады приходу гостей из Красного Креста. Добавили хорошего настроения теплые слова поздравления с юбилеем и вручение небольших подарков. Кроме поздравлений визитеры старались хоть немного, но скрасить одиночество пожилых женщин и восполнить дефицит общения: рассказали о мероприятиях и клубах, которые организованы в Красном Кресте для участников проекта - детей войны, обсудили последние новости, поделились воспоминаниями.

Напомним, визиты внимания состоялись в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей – детей войны» с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.