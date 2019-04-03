Общество

Председатель обкома профсоюза работников жизнеобеспечения призвал уделять больше внимания внедрению профстандартов

4 апреля состоялось заседание ежегодной коллегии комитета по труду и занятости Псковской области под председательством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой с участием глав районов, заместителей глав по социальным вопросам, руководителей подведомственных учреждений и организаций, крупных работодателей, представителей общественных организаций и объединений. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе, от профсоюзной стороны участие в мероприятии принял председатель Псковской областной общественной организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Игорь Иванов.

В своем выступлении председатель обкома профсоюза жизнеобеспечения Игорь Иванов отметил высокий уровень социального партнерства между комитетом и профсоюзами региона.

«Ни для кого не секрет, что именно Федерация независимых профсоюзов России добивалось воссоздания министерства труда. И это, безусловно, правильное решение, которое позволило систематизировать работу по труду и занятости, принять целый ряд решений, которые положительно сказались и сказываются на работающем человеке», - отметил председатель обкома профсоюза работников жизнеобеспечения. Он поблагодарил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, комитету по труду и занятости Псковской области в лице его председателя Сергея Аржаникова за высокий уровень социального партнерства.

«В 2018 году совместно с комитетом проделана большая работа в рамках областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, заключено соглашение о минимальной заработной плате на территории Псковской области. В целом из доклада, представленного председателем комитета по труду и занятости, видно, что практически по всем показателям имеется положительная динамика, и это наша общая заслуга. В 2019 году хотелось бы больше внимания уделить вопросам реализации федеральных отраслевых соглашений и внедрению профессиональных стандартов. На наш взгляд эти темы напрямую пересекаются с общими задачами по увеличению реальной заработной платы работников и созданию новых высокопроизводительных рабочих мест», - подчеркнул Игорь Иванов.