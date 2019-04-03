Общество

Началась подготовка к проведению научно-исследовательской смены лагеря «Истоки» в Себежском нацпарке

Псковский областной центр развития одаренных детей и юношества начал подготовку к детской летней познавательно-оздоровительной компании и приглашает школьников 12-17 лет принять участие в профильной научно-исследовательской смене детского загородного палаточного лагеря – детской экспедиции «Истоки», которая состоится 05 – 19 июля в национальном парке «Себежский».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в центре, более двадцати лет юные исследователи псковского региона, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Краснодара изучают природные и культурные комплексы одного из самых живописных районов Псковской области, на территории которого расположился национальный парк «Себежский», один из самых молодых парков в России.

Ребят ждут увлекательные исследования животного и растительного мира особо охраняемой природной территории – единственного в регионе национального парка – «Себежский». Они познакомятся с историческими, этнографическими и лингвистическими особенностями юга Псковской области, приобретут опыт исследовательской работы, публичных выступлений, научатся составлять научные отчеты. Все исследовательские работы публикуются в ежегодном сборнике материалов экспедиции.

В 2017 году программа экспедиции «Истоки» стала лауреатом Всероссийского конкурса дополнительных общеобразовательных программ для одаренных детей и талантливой молодежи.

Информация об условиях участия в лагере размещена на сайте http://genius.pskovedu.ru.