Общество

20 апреля в псковском колледже искусств состоится авторский вечер Игоря Плохова

20 апреля в псковском областном колледже искусств имени Н.А. Римского – Корсакова состоится авторский вечер Игоря Плохова, посвященный 60-летию писателя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

В программе: песни и стихи автора, выступления приглашенных гостей, презентация компакт – диска, выставка и продажа книг автора. Начало в 16:00. Вход свободный.



Игорь Плохов - профессор Псков ГУ, доктор технических наук, поэт, исполнитель авторских песен, член Союза писателей России, председатель ПРОО «Псковские барды».

Стихи начал писать с 5-го класса школы, в 9-м классе увлекся авторской песней. Он один из основателей Псковского Клуба самодеятельной песни - КСП «Горизонт». С 1995 по 2006 года руководил КСП «Горизонт». Занимался организацией фестивалей и концертов авторской песни. Написал более 100 песен и выпустил три авторских аудиоальбома. Был лауреатом и дипломантом фестивалей авторской песни. Опубликовал книги стихов: «Да и Нет», «Островок света», сборник песен и стихов «Возвращение», книги стихов «Фрактал для Беллы» и «Бифуркации осени».

Лауреат литературной премии имени Игоря Григорьева. В 2015 году – победитель 10-го конкурса общества любителей русской словесности. Автор и организатор проекта «Стихи и песни на границе России», дважды поддержанного Фондом президентских грантов. Организатор Фестиваля авторской песни и поэзии «Изборская крепость».