Общество

В Псковской области уровень безработицы неуклонно снижается

В Псковской области сохраняется положительная динамика на рынке труда. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региона, уровень регистрируемой безработицы (отношение зарегистрированных безработных к численности экономически активного населения) на начало 2019 года составил 0,8%, что ниже аналогичного периода прошлого года (0,9%), сообщили в четверг, 4 апреля, на заседании итоговой коллегии Комитета по труду и занятости Псковской области.

Еще один основополагающий показатель сферы труда и занятости - коэффициент напряженности на рынке труда (соотношение граждан, зарегистрированных в службе занятости, и заявленных вакансий). За год он снизался с 0,7 до 0,4, что ниже не только уровня Северо-Западного федерального округа, но и общероссийского.

За прошедший год численность зарегистрированных безработных граждан в Псковской области сократилась почти на 750 человек или 23%.

В начале года в службах занятости было более 7 тыс свободных рабочих мест и вакантных должностей, что на 36% больше прошлого года. Из них порядка 4,2 тыс - рабочие специальности. В течение прошлого года специалистами служб занятости было трудоустроено более половины от числа обратившихся - более 5,6 тыс человек.

Кроме того, почти 10 тыс граждан получили услуги по профориентации на рынке труда, больше 1,1 тыс гражданам оказана психологическая помощь, и еще столько же прошли социальную адаптацию.