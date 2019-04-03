Общество

В органах местного самоуправления Островского района выявлены нарушения при рассмотрении обращений граждан

Островской межрайонной прокуратурой выявлены нарушения требований законодательства об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправлении и о порядке рассмотрения обращений граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Органами местного самоуправления не публикуется информация о результатах проверок, проведенных в органе местного самоуправления, сведения о вакантных должностях муниципальной, информация о результатах рассмотрения обращений граждан и принятых мерах за 2018 год. Не исполняется требование о размещении информации о закупках товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Вскрыты факты нарушения сроков предоставления гражданам ответов на обращения.

В связи с этим заместителем островского межрайонного прокурора главам трех сельских поселений Островского района и главе администрации городского поселения «Остров» внесены представления, в отношении одного должностного лица вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. В настоящее время акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении, осуществляется контроль за устранением допущенных нарушений.