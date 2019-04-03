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Общество

Псковское областное Собрание депутатов готово подключиться к решению проблемы питания школьников

04.04.2019 19:05|ПсковКомментариев: 0

С предложением предусмотреть в бюджете на 2020 год индексацию субсидии на горячее питание школьников обратилась к председателю областного Собрания депутатов Александру Котову заместитель главы города, руководитель партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья» Елена Полонская. 4 апреля депутат городской Думы встретилась со спикером и представила результаты общественной проверки, проведенной в учебных заведениях региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном Собрании депутатов. 

Елена Полонская рассказала, что во всех 26-ти школах Пскова экспертиза проводилась силами родительской общественности, материалы проверок по учебным заведениям региона предоставил по запросу Роспотребнадзор.

«Для чистоты эксперимента мы распределили родителей так, чтобы они проверяли не «свои» школы», - отметила руководитель проекта. Опираясь на составленный опросник, участники мониторинга делали отметки, которые впоследствии легли в основу анализа.

«На основе 111 актов мы пришли к неожиданным выводам. Например, в школах, расположенных в отдаленных районах, значительно снижен охват горячим питанием – он составляет примерно 30%, тогда как в центре города эти показатели превышают 70%. Сначала мы думали, что дело в самом питании, но после дополнительного опроса родителей сделали другое предположение – в этих школах обучается больше детей из семей, которые просто не могут себе позволить такие траты. Семья не считается малоимущей, льготы не получает, а за полную стоимость оплатить горячее питание не может», - рассказала Елена Полонская. В таких случаях, по мнению депутата, необходимо дополнительное внимание социальных служб.

Еще один вывод был сделан на основе сравнения меню для детей из малоимущих семей и для детей, чьи обеды оплачивают родители. «В меню для малоимущих снижена калорийность, чаще всего за счет веса порции или выбора блюд. Чтобы лучше понимать ситуацию: одним детям на обед предложено жаркое, а другим – пшенная каша. Обед за счет бюджета стоит 35 рублей, а оплаченный родителями – 55-70. Сидя за одним столом, учащиеся нередко получают разную еду», - привела пример Елена Полонская и отметила, что известны случаи, когда дети из малоимущих семей вообще отказывались от питания, чтобы не подчеркивать свой статус.

«То есть по факту не выполняется поставленная задача. Деньги из бюджета выделяются, но дети получают не то питание или не получают совсем, поскольку поставлены в неравные условия», - прокомментировал ситуацию Александр Котов.

По словам руководителя партийного проекта, размер субсидии на питание школьников не пересматривался с 2008 года. И если 10 лет назад на выделяемые из бюджета 19 рублей 50 копеек можно было обеспечить школьнику горячий завтрак, то с течением времени суммы стало хватать только на чай с булочкой.

Председатель Собрания депутатов согласился, что нужно не только пересмотреть всю систему питания школьников и исключить ситуации, когда за одним столом дети получают абсолютно разный обед, но и предусмотреть в бюджете дополнительные средства, чтобы обеспечить питание, соответствующее СанПиНам. «Мы готовы обсуждать эту проблему в областном Собрании депутатов в рамках работы над проектом бюджета на 2020 год совместно с Администрацией Псковской области», - отметил Александр Котов и поблагодарил Елену Полонскую за организацию родительского мониторинга и анализ собранной информации.

Добавим, что по итогам проведенной проверки родители готовят резолюцию, в которую планируют внести предложение о создании целевой муниципальной программы по ремонту школьных пищеблоков. Также активисты ставят перед собой задачу в дальнейшем разработать стратегию питания школьников, которая отвечала бы вкусовым привычкам современных детей.

Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
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