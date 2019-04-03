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Общество

Александр Седунов: Заклинская и Бельская школы работают и будут работать

04.04.2019 20:27|ПсковКомментариев: 0

«Никаких предпосылок и планов по закрытию школ у администрации области и комитета по образованию нет. И Заклинская, и Бельская школы работают и будут работать. Это принципиальная позиция», — сказал председатель комитета Псковской области по образованию Александр Седунов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области. 

Он призвал родителей не верить слухам.

Ранее Александр Седунов заявлял, что работа губернатора и администрации области направлена на поддержку сельских малокомплектных школ, которые в рамках реализации национального проекта «Образование» могут рассчитывать на помощь и дальнейшее развитие.

Теги: #образование
Источник: Псковская Лента Новостей
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