Общество

Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%

Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».

Согласно плану, к 2024 году число бедных должно сократиться вдвое.

В министерстве сообщили, что число бедных снизится благодаря индексации выплат, ежегодному увеличению страховых пенсий выше инфляции, повышению минимальных зарплат в соответствии с ростом прожиточного минимума и заключению социальных контрактов, когда гражданин или семья получают деньги при условии устройства на работу.

Также чиновники хотят сделать акцент на помощи семьям с детьми, которые составляют основную часть бедных. Речь идет о пособиях на первого и последующих детей семьям, где доход меньше полутора прожиточных минимумов на человека.

При этом в ведомстве отказались рассказать о методике расчетов, которая помогла сделать данные прогнозы.