Общество

Сколько в среднем зарабатывает официант в Пскове, выяснили эксперты

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты официантов в 70 крупнейших городах России, в том числе в Пскове.

Так, по данным Superjob, официант в этом городе в среднем получает 23 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 42 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге - 34 000 рублей в месяц.

В соседних крупных городах средняя зарплата представителей данной профессии достигает следующих показателей: Тверь - 26 000 рублей, Великий Новгород, Смоленск - 23 000 рублей, Ленинградская область - 29 000 рублей в месяц.