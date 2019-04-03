Общество

Псковский индивидуальный предприниматель заплатит штраф 10 тыс. рублей за нарушение трудового зконодательства

По требованию прокурора города Пскова индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности за правонарушение, выразившееся в допущении к осуществлению трудовой деятельности работников без оформления трудовых отношений, в то время как фактически ими выполнялись трудовые функции.

Установлено, что в декабре 2018 - январе 2019 годов индивидуальный предприниматель, при выполнении ремонтно-строительных работ на территории ИК - 2 УФСИН России по Псковской области, привлек к указанным работам 22 работника, не оформив при этом трудовые отношения с ними, хотя фактически ими выполнялись трудовые функции. Таким образом, индивидуальный предприниматель уклонился от оформления трудовых договоров с указанными работниками, что влечет административную ответственность. В связи с указанными выше нарушениями трудового законодательства, прокурором города в отношении ИП возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном.

Постановлением государственной инспекции по труду в Псковской области от 28 марта ИП признан виновным в совершении административного правонарушения и подвергнут наказанию в виде административного штрафа в размере 10 тыс. рублей.