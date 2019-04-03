Общество

В псковских школах выявлены многочисленные нарушения в питании детей

В ходе проверки прокуратурой образовательных учреждений установлено, что в двух школах не организовано двухразовое горячее питание.

Также в двух образовательных учреждениях города нарушается право детей с ограниченными возможностями здоровья на обеспечение бесплатным двухразовым питанием.

Проведенной проверкой установлено, что не во всех организациях соблюдаются требования санитарных правил по массе порций блюд, их пищевой и энергетической ценности, суточной потребности в основных витаминах и микроэлементах для различных групп обучающихся в образовательных учреждениях.

Кроме того, установлено, что нормативное регулирование организации питания в ряде школ города не отвечало предъявляемым требованиям.

По указанным нарушениям прокурором города Пскова в органы Роспотребнадзора направлены 6 материалов для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности, а также в адрес руководителей образовательных учреждений внесены 2 представления об устранении нарушений закона, на незаконные локальные акты принесены 2 протеста с требованием их приведения в соответствие с действующим законодательством.

Акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения.