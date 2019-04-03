Общество

В Псковском УФСИН прошли соревнования среди кинологов региона в честь 110-летия кинологической службы УИС

Ежегодные лично-командные состязания со специальными собаками по поиску наркотических и психотропных веществ на первенство территориального Управления Федеральной службы исполнения наказания прошли на базе отдела по конвоированию и следственного изолятора №1 в период с 3 по 4 апреля. Участие в мероприятии приняли кинологи из учреждений регионального УФСИН, Псковской таможни, Пограничного управления ФСБ и центра кинологической службы УМВД России по Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН по Псковской области, проведению соревнований предшествовала торжественная церемония открытия, показные выступления специалистов кинологов с розыскными собаками, а уже дальше жеребьевка участников и демонстрация мастерства и выучки своих четвероногих помощников в поиске тайника с имитатором наркотического вещества в помещении, на транспорте, на местности, в багаже и в строю людей.

По итогам соревнований, переходящий кубок победителя VII первенства кинологов УИС Псковского региона, в этом году, заняла команда ИК-6, уже третий год подряд. Второе место занял сотрудник СИЗО-1, который проходит службу в ведомстве всего 3 месяца.

Еще одно 4 место занял кинолог из ИК-3 с собакой по кличке Цезарь. В настоящее время питомцу 13 лет и собака до сих пор показывает результативный поиск наркотических веществ в учреждениях.

По завершению масштабного мероприятия победители и призеры соревнований награждены ценными подарками, дипломами и медалями.

Добавим, за оказание практической помощи и грамотное судейство соревнований, отдельными призами и благодарностями отмечена Елена Балыкова, которая приглашается в качестве независимого судьи с самых первых соревнований данного профиля.