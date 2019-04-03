Общество

Глава администрации сельского поселения в Дновском районе получил штраф 5 тыс. рублей за нарушение законодательства

По требованию прокурора Дновского района глава администрации сельского поселения «Искровская волость» привлечен к административной ответственности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Установлено, что житель волости 28 января обратился с письменным заявлением к главе администрации сельского поселения «Искровская волость», данное заявление зарегистрировано в журнале приема граждан, однако, письменный ответ не направлялся.

Таким образом, глава администрации сельского поселения «Искровская волость» совершил нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка рассмотрения обращений граждан должностным лицом органа местного самоуправления.

Глава администрации сельского поселения «Искровская волость» признан виновным в совершении административного правонарушения и подвергнут наказанию в виде административного штрафа в размере 5000 рублей.