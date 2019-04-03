Общество

После вмешательства прокурора 9 сотрудникам плюсского муниципального предприятия выплатили зарплату

Прокуратура Плюсского района провела проверку соблюдения прав работников МУП «Сервис» на своевременное получение заработной платы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что 9-ти работникам предприятия своевременно не выплачена заработная плата за декабрь 2018 года на общую сумму 144 тыс. рублей.

В этой связи прокуратурой района в отношении и.о. руководителя МУП «Сервис» возбуждено дело об административном правонарушении.

Постановлением государственной инспекции труда по Псковской области он привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

В результате принятых мер прокурорского реагирования нарушения закона устранены, заработная плата работникам предприятия выплачена в полном объеме.