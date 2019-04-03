Общество

Банк России обращает внимание на угрозу интернет-мошенничества

Процесс развития финансовых и интернет технологий несет для граждан не только выгоды, но и риски. По итогам 2018 года Банк России зафиксировал увеличение количества и объема несанкционированных операций с банковских карт россиян: было совершено более 400 тыс. операций на общую сумму 1,38 млрд рублей. Годом ранее эти показатели составили 317 тыс. операций и 961 млн рублей соответственно, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Мошенники все чаще орудуют в интернете, они отлично владеют методами социальной инженерии, используя обман или злоупотребление доверием владельца средств. Эти и другие тренды в сфере киберпреступности обсуждали участники заседания Совета банковских и финансовых организаций, который состоялся в отделении по Псковской области Северо-западного главного управления Банка России. В мероприятии приняли участие представители кредитных и микрофинансовых организаций, региональных органов власти, сотрудники правоохранительных органов.

«Мошенники действуют все более активно, почти все успешные попытки хищений происходят с помощью методов социальной инженерии», - сообщил первый заместитель директора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.

Он отметил, что в этой связи необходимо внимательнее относиться к вопросам финансовой грамотности наших граждан, в том числе в сфере кибербезопасности. «Важно действовать единым фронтом с правоохранительными органами, с региональными властями, кредитными организациями. Развивать в первую очередь финансовую грамотность населения», - сказал он.