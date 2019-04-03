Общество

Начинается видеотрансляция программы «Построчник» с Александром Нестеруком

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Сегодняшний гость студии – главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук.

В ходе программы будут затронуты вопросы, связанные с иммунизацией против кори, началом сезона активности клещей и итогами сезона ОРВИ и гриппа.

Ведут эфир Надежда Назаренко и Любовь Кузнецова. Вопросы гостю студии можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.