Общество

Регистрация на VI Форум СО НКО Псковской области стартует завтра

В субботу, 6 апреля, откроется регистрация участников на 6-й Форум социально ориентированных некоммерческих организаций Псковской области. Для этого необходимо заполнить заявку на сайте http://nko.pskov.ru. Регистрация продлится до 12 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

«Мы ожидаем, что в Форуме примут участие около 300 человек. Среди них будут представители общественных организаций Псковской области, региональные и федеральные эксперты, члены общественных советов, депутаты и представители органов власти», - отметила начальник управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская.

6-й Форум СО НКО состоится 19 апреля в «Простории» (Иркутский переулок, 2). Для участников будет организована работа по тематическим направлениям, а также дискуссионно-обучающий блок сессий и консультационная площадка.

Основная цель форума - формирование условий для эффективной деятельности НКО в интересах развития Псковской области.