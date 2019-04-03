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Общество

16 жителей Псковской области обратились в лечебно-профилактические учреждения с укусами клещей

05.04.2019 11:20|ПсковКомментариев: 0

За период с 27 марта по 3 апреля в Псковской области по оперативной информации в лечебно-профилактические учреждения обратилось с укусами клещей 16 человек, из них 6 детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области Сергей Никифоров.

Обратившиеся с укусами зарегистрированы на территории Бежаницкого района – 1 человек; Великолукского района – 2 человека, в том числе 1 ребенок; Красногородского района – 3 человека; Новоржевского района – 1 человек; Псковского района – 1 человек; Пушкиногорского района – 1 человек (ребенок); Себежского района – 1 человек (ребенок); Пскова – 6 человек, в том числе 3 ребенка.

Иммуноглобулин введен 1 ребенку (Псков).

В микробиологическую лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» за отчетную неделю на исследования поступило 6 клещей, из них:

- исследованы методом ИФА на клещевой вирусный энцефалит - 2 клеща, из них положительный - 2.

- исследованы методом ПЦР на клещевой вирусный энцефалит, клещевой боррелиоз, на моноцитарный эрлихиоз, на гранулоцитарный анаплазмоз исследованы 4 клеща, результаты отрицательные.

За анализируемый период привито вакциной ИПиВЭ им. Чумакова РАМН «КлещЭ-вак» против клещевого вирусного энцефалита 366 человек, из них 11 человек дети.

Центр гигиены и эпидемиологии напоминает, что клещи являются переносчиками тяжелых инфекционных заболеваний, таких как клещевой энцефалит и боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз.

Жителей Псковской области, посещающих леса и садоводческие товарищества, приближенные к лесным массивам, призывают соблюдать меры профилактики:

- собираясь в лес, одеваться так, чтобы исключить заползание клещей под одежду (брюки заправляйте в обувь, рубашку – в брюки, плотно застегивайте ворот и манжеты рукавов),

- наносить на одежду репеленты, которые можно купить в аптеках и хозяйственных отделах магазинов,

- в лесу чаще осматривать одежду и открытые участки тела,

- выбирать для отдыха в лесу сухие, солнечные, незахламленные поляны, где нет травостоя, зарослей кустарника. Избегать заросших берегов, не устраивать свалок, так как они привлекают грызунов, которые являются распространителями клещей,

- по возвращении из леса осмотреть (лучше в нежилом помещении) одежду, тело, букеты, корзины, сумки, а также животных, если брали их с собой. Снятых клещей сжигать, ни в коем случае не раздавливать руками,

- употреблять только кипяченое козье и коровье молоко,

- после укуса клещом обращаться в кабинет инфекционных заболеваний по адресу: г. Псков, ул. Кузнецкая д. № 23; ул. Школьная д. № 24. Псковской районной поликлиники.

Также необходимо помнить, что болеют клещевым энцефалитом и дикие животные, домашний скот, собаки и птицы.

Исследования клещей на антиген вируса клещевого энцефалита проводятся в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области (г. Псков, ул. Гоголя, д. 21а, телефон 66-42-80; г. Великие Луки, ул. Тимирязева, д. 9). Принимают насекомых ежедневно с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00, кроме субботы и воскресенья.

В Пскове изъятие клещей производится в травматологическом пункте (ул. Коммунальная, д. 23, телефон 56-55-63).

Анализы - платные. Исследование клеща на вирус энцефалита стоит - 509 рублей; на энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз - 1119 рублей.

Центр гигиены и эпидемиологии и все его филиалы по области имеет лицензию на дезинфекционные (уничтожение насекомых) и дератизационные (уничтожение грызунов) работы и готовы обрабатывать современными препаратами участки, в том числе садовые, от комаров и клещей по цене 1059,60 рублей за 1000 квадратных метров (телефон 66-42-93).

Теги: #клещи
Источник: Псковская Лента Новостей
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