Общество

На здании новой школы в Дно завершается монтаж стропильной системы

Строители новой школы в Дно ведут активные кровельные работы. На объекте завершается возведение стропильной системы, сообщил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов, который в пятницу, 5 апреля, находится с рабочей поездкой в районе.

Представитель подрядной организации заверил, что работы ведутся с соблюдением графика, через 2 недели на здании будет полностью закрыта кровля. В настоящее время на объекте работают около 80 рабочих.

Параллельно ведется внутренняя отделка помещений первого этажа, которую начали с облицовки санузлов. Кроме того, строители приступили к монтажу технологического оборудования пищеблока.

Александр Седунов обратил внимание, что уже на этапе строительства педагоги осматривают свои будущие классы, чтобы внести предложения по их обустройству.

Представителями подрядной организации подготовлены проекты дизайна внутренних посещений школы (учебных классов, входной группы, рекреаций), которые вы ближайшее время будут согласованы с педагогическим коллективом, родителями будущих учеников.

Напомним, что строительство школы находится на контроле губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, который в постоянном режиме следит за ходом работ. В марте глава региона в рамках своей рабочей поездки в Дно осмотрел объект, пообщался с подрядчиком, родителями будущих участников, чтобы разрешить наиболее острые вопросы.

За процессом строительства в режиме он-лайн может также наблюдать любой желающий. На официальном портале Аадминистрации Псковской области доступна видеотрансляция со строительной площадки.

Новая школа в Дно на 500 мест строится вместо аварийной 1947 года постройки. Учреждение образование расположено на улице Дзержинского, д. 17. На реализацию проекта выделено более 378 млн рублей из федерального и областного бюджетов. Школа должна открыть свои двери 1 сентября 2019 года.