Общество

Назван самый вредный и полезный суп

РИА Новости провело опрос, приуроченный к Международному дню супа (5 апреля), в ходе которого выяснил, какие супы полезные, а какие вредные.

Как рассказала врач-диетолог клиники лечебного питания Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии кандидат медицинских наук Елена Ливанцова, овощные супы являются наиболее полезными и остаются основой питания во всех клиниках.

Между тем, супы, которые варятся на мясном бульоне, более калорийные, и от них лучше отказаться людям с высоким уровнем холестерина. Она также посоветовала сливать первый и второй бульон.

По мнению врача-гастроэнтеролога, кандидата медицинских наук Владимира Пилипенко, овощной суп самый полезный. По его словам, овощи отдают в отвар такие полезные микроэлементы, как калий и магний, они очень важны для желудка и кишечника.

Он добавил, что наименее полезный суп – это солянка, которая варится с несколькими видами мяса, солеными огурцами и копченостями.

Врачи не рекомендуют ее людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с гипертонической болезнью и с лишним весом из-за высокой калорийности.

С осторожностью нужно относиться и к грибному супу, считает Пилипенко.

Также специалисты сходятся во мнении, что суп является превосходным источником питательных веществ, и рекомендуется есть суп каждый день на обед.

Древние люди сварили первый «суп» из черепахи 400 тысяч лет назад. Анализ окаменелостей из известной пещеры Кесем в Израиле показал, что предположительные предки неандертальцев и денисовцев любили мясо черепах, что противоречит представлениям об исключительно мясной диете древних гоминид.

Ранее фонд «Общественное мнение» провел опрос среди россиян и узнал, что большинство из них (76%) по будням едят суп. Без первого блюда обходятся 21% респондентов.