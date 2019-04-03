Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Ипотека от 8,5% - это реально!
Резиновая обувь для города
Шоу Авербуха в Ледовом дворце
В собачьем «добре»
«Поэт и правдоруб»: Разрешите, барин
На учебу в школу звонарей
Телефон прямого эфира 56-73-72
25 лет
Разум и чувства
 
 
 
ещё Общество 03.04.2019 15:301 Михаил Ведерников встретился с новым руководителем областного комитета по охране объектов культурного наследия 05.04.2019 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Построчник» с Александром Нестеруком 05.04.2019 13:000 «Клуб поколений» Псковского облсовпрофа приглашает старшее поколение на диалог с молодежью 05.04.2019 12:580 Исполнилось 25 лет со дня смерти Курта Кобейна 05.04.2019 12:340 VIII Молодежный пасхальный фестиваль пройдет 28 апреля в Пскове 05.04.2019 12:170 Псковичи подарили вторую жизнь вещам
 
 
 
Самое популярное 03.04.2019 12:2724 В Кремле хотели бы получить от Росстата разъяснения по поводу данных о нехватке денег на обувь у трети российских семей 05.04.2019 08:538 Мужчина погиб, выпрыгнув из окна здания УМВД в Пскове 04.04.2019 15:480 Стала известна цена появившейся в продаже куртки как у Путина 04.04.2019 08:552 Два торговых павильона горели на улице Коммунальной в Пскове 02.04.2019 15:512 В Пскове участились квартирные кражи методом подбора ключа
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковская делегация принимает участие в Собрании Союза русских Ганзейских городов в Новгороде

05.04.2019 12:08|ПсковКомментариев: 0

5 апреля в Великом Новгороде проходит Общее собрание Союза русских Ганзейских городов, на которое приглашены мэры городов - члены Русской Ганзы. Город Псков на совещании представляет глава города Иван Цецерский и директор МАУК «Ганзейская дирекция по проведению праздников» Татьяна Пустошкина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, Иван Цецерский расскажет участникам Собрания о программе 39-х Международных Ганзейских дней, которые пройдут в городе Пскове в конце июня.

Участников заседания поприветствовали замруководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Михаил Брюханов, губернатор Новгородской области Андрей Никитин и мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин. В повестку дня включено обсуждение отчета о деятельности официального представительства Союза русских Ганзейских городов за 2018 год. Участники Собрания утвердят план работы официального представительства Союза русских Ганзейских городов на 2019 год.

Отметим, Ганзейский союз Нового времени (или «Новая Ганза») - международная неправительственная межмуниципальная организация («культурное содружество городов»), ставящая своей целью развитие торговли и туризма. Основана в 1980. В 1980 году в Голландии отмечался 700-летний юбилей со дня основания Ганзы, в том же году в голландском городе Цволле с целью поддержки торговли и туризма была основана организация под названием «Ганзейский союз Нового времени» (часто неофициально называемый «Новой Ганзой»). В настоящее время Ганзейский Союз объединяет 192 города из 16 европейских стран - Германия, Бельгия, Белоруссия, Великобритания, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Норвегия, Швеция, Польша, Нидерланды, Беларусь, Исландия, Франция, Россия.

Членами международного Ганзейского союза Нового времени являются 15 российских городов: Великий Новгород, Белозерск, Великий Устюг, Ивангород, Калининград (б. Кенигсберг), Кингисепп (б. Ямбург), Псков, Смоленск, Тверь, Тихвин, Торжок, Тотьма, Вологда, Порхов, Вышний Волочек. В 2019 году поданы заявки на вступление в международную Ганзу администрациями городов Старая Русса и Петрозаводск. Великий Новгород - столица Союза русских Ганзейских городов, созданного в 2010 году. Президентом Союза русских Ганзейских городов и председателем Совета Союза русских Ганзейских городов является мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин. В настоящее время в Союз русских Ганзейских городов входят 13 городов: Великий Новгород, Белозерск, Великий Устюг, Вологда, Ивангород, Кингисепп, Псков, Тверь, Тихвин, Торжок, Тотьма, Порхов, Вышний Волочек.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
В Пскове стартовал традиционный месячник по уборке города. Ваше отношение к этому мероприятию?
В опросе приняло участие 528 человек
05.04.2019, 13:070 Александр Братчиков: В региональном парламенте должны быть представители всех сфер и отраслей 05.04.2019, 13:050 Житель Новосокольников из ревности ударил сожительницу ножом в грудь 05.04.2019, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Построчник» с Александром Нестеруком 05.04.2019, 13:000 «Клуб поколений» Псковского облсовпрофа приглашает старшее поколение на диалог с молодежью
05.04.2019, 12:580 Исполнилось 25 лет со дня смерти Курта Кобейна 05.04.2019, 12:340 VIII Молодежный пасхальный фестиваль пройдет 28 апреля в Пскове 05.04.2019, 12:260 «Markscheider Kunst» и «TresMuchachos & compaňeros» выступят в псковском клубе «ТИР» 6 апреля 05.04.2019, 12:170 Псковичи подарили вторую жизнь вещам
05.04.2019, 12:100 Урок налоговой грамотности провели сотрудники УФНС для студентов-экономистов ПсковГУ 05.04.2019, 12:080 Псковская делегация принимает участие в Собрании Союза русских Ганзейских городов в Новгороде 05.04.2019, 11:431 20 тонн яблок изъяли таможенники в Куньинском районе 05.04.2019, 11:410 Минздрав предлагает наказывать за распространение призывов к отказу от прививок
05.04.2019, 11:390 Назван самый вредный и полезный суп 05.04.2019, 11:290 Регистрация на VI Форум СО НКО Псковской области стартует завтра 05.04.2019, 11:240 12 апреля в Великих Луках откроется выставка декоративно-прикладного творчества 05.04.2019, 11:230 На здании новой школы в Дно завершается монтаж стропильной системы
05.04.2019, 11:220 В Пскове задержали мужчину, подозреваемого в хищении алкоголя из магазина 05.04.2019, 11:200 16 жителей Псковской области обратились в лечебно-профилактические учреждения с укусами клещей 05.04.2019, 11:060 Изборский музей приглашает на выставку «Сельские храмы России» 05.04.2019, 10:580 Жители Псковской области могут узнать о праве на социальные льготы через «Социальный калькулятор» ЕГИССО
05.04.2019, 10:480 Названы самые популярные имена российских новорожденных 05.04.2019, 10:440 «Подстрочник»: О клещах, гриппе и борьбе с корью 05.04.2019, 10:340 Великолукский пенсионер перевел мошеннику почти 30 тысяч рублей 05.04.2019, 10:312 7 фактов об общежитиях ПсковГУ
05.04.2019, 10:260 После вмешательства прокурора 9 сотрудникам плюсского муниципального предприятия выплатили зарплату 05.04.2019, 10:210 Глава администрации сельского поселения в Дновском районе получил штраф 5 тыс. рублей за нарушение законодательства 05.04.2019, 10:180 Банк России обращает внимание на угрозу интернет-мошенничества 05.04.2019, 10:150 Больше половины россиян проведут майские праздники на диване или на грядке
05.04.2019, 10:141 17-летний великолучанин украл 100 тысяч рублей, забытые в банкомате 05.04.2019, 10:100 На проспекте Гагарина в Великих Луках обнаружен артснаряд 05.04.2019, 10:010 Расписание движения пригородного поезда Псков - Дно изменится с 15 апреля 05.04.2019, 10:000 В Псковском УФСИН прошли соревнования среди кинологов региона в честь 110-летия кинологической службы УИС
05.04.2019, 09:551 Мэра Риги Нила Ушакова отправили в отставку 05.04.2019, 09:550 Автомобиль «Киа» сгорел в великолукском СНТ «Лазурное» 05.04.2019, 09:421 В псковских школах выявлены многочисленные нарушения в питании детей 05.04.2019, 09:280 Мотоциклист пострадал в ДТП в Острове
05.04.2019, 09:280 Клиника «Кивач»: Пластическая хирургия стала доступнее для псковичей 05.04.2019, 09:201 Псковский индивидуальный предприниматель заплатит штраф 10 тыс. рублей за нарушение трудового зконодательства 05.04.2019, 09:090 Пал травы уничтожил два дачных дома в порховской деревне Жателы 05.04.2019, 08:538 Мужчина погиб, выпрыгнув из окна здания УМВД в Пскове
05.04.2019, 08:520 Эксперты дали прогноз по росту цен на авиабилеты 05.04.2019, 08:420 В магазинах сети «Дикси» снижены цены на творог и сметану «Прасковья Молочкова» 05.04.2019, 08:330 Сколько в среднем зарабатывает официант в Пскове, выяснили эксперты 05.04.2019, 08:224 Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита
05.04.2019, 08:101 Банки и ритейлеры не договорились о снижении комиссий за эквайринг 05.04.2019, 08:024 Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20% 04.04.2019, 22:204 В России начнут по-новому охранять школы 04.04.2019, 21:514 Диковинный валун из деревни Марамохи снова стал объектом обсуждения историков и археологов
04.04.2019, 21:450 Визиты внимания совершили волонтеры Красного Креста к псковичам-юбилярам 04.04.2019, 21:200 В «Шереметьево» начали принимать электронные посадочные талоны 04.04.2019, 21:000 В органах местного самоуправления Островского района выявлены нарушения при рассмотрении обращений граждан 04.04.2019, 20:361 Участники клуба «Будем здоровы» Псковского Красного Креста узнали, как пение помогает при сердечной недостаточности
04.04.2019, 20:271 Александр Седунов: Заклинская и Бельская школы работают и будут работать 04.04.2019, 20:170 Интерактив: Горы мусора рядом с детским садом 04.04.2019, 20:001 20 апреля в псковском колледже искусств состоится авторский вечер Игоря Плохова 04.04.2019, 19:440 Псковичей приглашают на «Деревенские забавы» в Пушкиногорье
04.04.2019, 19:250 Полистовский заповедник приглашает волонтеров для проведения детского похода 04.04.2019, 19:052 Псковское областное Собрание депутатов готово подключиться к решению проблемы питания школьников 04.04.2019, 18:400 В России разработают госпрограмму по увековечению памяти героев войны 04.04.2019, 18:230 В Островском районе женщина выпала из салона автомобиля и скончалась от травм
04.04.2019, 17:550 До 5 градусов мороза ожидается ночью в Псковской области 04.04.2019, 17:462 Председатель обкома профсоюза работников жизнеобеспечения призвал уделять больше внимания внедрению профстандартов 04.04.2019, 17:390 Рыбоохранные рейды начались в Полистовье 04.04.2019, 17:328 В Псковской области уровень безработицы неуклонно снижается
04.04.2019, 17:210 Началась подготовка к проведению научно-исследовательской смены лагеря «Истоки» в Себежском нацпарке 04.04.2019, 17:103 Минздрав РФ хочет изменить регламент предоставления бесплатных путевок для лечения за рубежом 04.04.2019, 16:590 Два ДТП без пострадавших произошли в Великолукском районе 04.04.2019, 16:570 Начальник псковского УМВД встретился со студентами Санкт-Петербургского университета МВД России
04.04.2019, 16:520 Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры спустя 9 дней после своего ухода 04.04.2019, 16:440 Своя «Медианаковальня» появилась в ПсковГУ 04.04.2019, 16:333 Сотрудники псковского Россельхознадзора вернули в Республику Беларусь 8 центнеров сыра 04.04.2019, 16:280 Фонд «Земляки» оказал помощь великолучанке, которая семь лет борется с раком
04.04.2019, 16:190 Титулованные фигуристы представят шоу на псковской земле 04.04.2019, 16:160 Госдума отменила транспортный налог с угнанных авто 04.04.2019, 16:130 Ульяна Михайлова приняла участие в заседании Совета Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов ФНПР СЗФО 04.04.2019, 16:113 «Единая Россия» предлагает кандидатуру для избрания на должность главы Идрицы
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.