Общество

Псковская делегация принимает участие в Собрании Союза русских Ганзейских городов в Новгороде

5 апреля в Великом Новгороде проходит Общее собрание Союза русских Ганзейских городов, на которое приглашены мэры городов - члены Русской Ганзы. Город Псков на совещании представляет глава города Иван Цецерский и директор МАУК «Ганзейская дирекция по проведению праздников» Татьяна Пустошкина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, Иван Цецерский расскажет участникам Собрания о программе 39-х Международных Ганзейских дней, которые пройдут в городе Пскове в конце июня.

Участников заседания поприветствовали замруководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Михаил Брюханов, губернатор Новгородской области Андрей Никитин и мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин. В повестку дня включено обсуждение отчета о деятельности официального представительства Союза русских Ганзейских городов за 2018 год. Участники Собрания утвердят план работы официального представительства Союза русских Ганзейских городов на 2019 год.

Отметим, Ганзейский союз Нового времени (или «Новая Ганза») - международная неправительственная межмуниципальная организация («культурное содружество городов»), ставящая своей целью развитие торговли и туризма. Основана в 1980. В 1980 году в Голландии отмечался 700-летний юбилей со дня основания Ганзы, в том же году в голландском городе Цволле с целью поддержки торговли и туризма была основана организация под названием «Ганзейский союз Нового времени» (часто неофициально называемый «Новой Ганзой»). В настоящее время Ганзейский Союз объединяет 192 города из 16 европейских стран - Германия, Бельгия, Белоруссия, Великобритания, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Норвегия, Швеция, Польша, Нидерланды, Беларусь, Исландия, Франция, Россия.

Членами международного Ганзейского союза Нового времени являются 15 российских городов: Великий Новгород, Белозерск, Великий Устюг, Ивангород, Калининград (б. Кенигсберг), Кингисепп (б. Ямбург), Псков, Смоленск, Тверь, Тихвин, Торжок, Тотьма, Вологда, Порхов, Вышний Волочек. В 2019 году поданы заявки на вступление в международную Ганзу администрациями городов Старая Русса и Петрозаводск. Великий Новгород - столица Союза русских Ганзейских городов, созданного в 2010 году. Президентом Союза русских Ганзейских городов и председателем Совета Союза русских Ганзейских городов является мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин. В настоящее время в Союз русских Ганзейских городов входят 13 городов: Великий Новгород, Белозерск, Великий Устюг, Вологда, Ивангород, Кингисепп, Псков, Тверь, Тихвин, Торжок, Тотьма, Порхов, Вышний Волочек.