Общество

VIII Молодежный пасхальный фестиваль пройдет 28 апреля в Пскове

В 12.00 начнется традиционный Пасхальный перезвон во всех храмах города, а после этого для гостей праздника откроется ряд развлекательных площадок: ремесленные ряды, концерт молодежных коллективов и сольных исполнителей города Пскова, площадка народных игр и забав, интерактивные площадки для детей и взрослых, фотозона и площадка от рестораторов города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в молодежном центре города.

У Пасхального фестиваля есть добрая традиция- уже в 8 лет подряд организаторы устраивают Благотворительного аукцион «Пасхальные куличи».

«Все наши мероприятия обязательно носят благотворительный характер. Мы пытаемся не просто развлекать людей, но и сделать так, чтобы участники могли помочь больным детям Пскова. В том году мы собирали деньги на лечение Дарьи Ардашевой, на тот момент ей была необходима быстрая помощь. Помимо этого, мы даем контакты родителей ребенка, чтобы неравнодушные жители смогли поддерживать ребенка и после фестиваля», - отметил организатор фестиваля Андрей Таскаев.

Специально для аукциона кулинары Пскова изготовят эксклюзивные Пасхальные куличи. Купить их на фестивале-ярмарке сможет любой желающий, внеся личные пожертвования. Средства, полученные на аукционе, отдаются нуждающемуся ребенку на лечение.

Молодежный центр приглашает к участию артистов, ремесленников и организаторов интерактивных площадок.

Организаторами выступают Псковский городской молодежный центр, благотворительный марафон «Добрый Псков», ООО «Корпорация отдыха и развлечений» при поддержке Псковского молодежного православного движения.