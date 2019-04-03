Общество

Исполнилось 25 лет со дня смерти Курта Кобейна

Сегодня, 5 апреля, исполняется 25 лет со дня смерти рок-музыканта, фронтмена группы Nirvana Курта Кобейна, сообщает RT.

Еще в раннем детстве он увлекся музыкой, а в четыре года написал свою первую песню, в семь лет начал учиться играть на барабанах, а в 14 - на гитаре. В конце 1980-х Кобейн организовал группу Nirvana, которая вскоре обрела феноменальный успех - дебютная пластинка Bleach получила статус платиновой, а второй альбом Nevermind был распродан миллионными тиражами по всему миру. Творчество группы во многом адаптировало в мейнстрим стиль гранж, а авторитетные музыкальные журналы включали Кобейна в список лучших гитаристов всех времен.

5 апреля 1994 года кумир подростков, лидер группы Nirvana ввел себе смертельную дозу героина и выстрелил в голову из ружья. Официальная версия гласит, что причиной смерти Кобейна стало самоубийство, однако на эту тему существует множество теорий и спекуляций, одна из самых популярных - версия об убийстве.