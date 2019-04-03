Общество

«Клуб поколений» Псковского облсовпрофа приглашает старшее поколение на диалог с молодежью

12 апреля в 16.30 в учебном классе Псковского облсовпрофа (ул. Советская, 15, 1 этаж) в рамках проекта «Клуб поколений» состоится диалог поколений.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе, активисты из числа студенческой молодежи организуют площадку для проведения дискуссии на актуальные темы: «Чему старшее поколение может научить юность», «Любовь-иллюзия», «Просмотр телевидения наносит ущерб умственному здоровью», «Спорт ради спорта или ради внешности», «Компьютерные игры: простая трата времени или один из видов саморазвития», «Работа или семья» и т.д.

Организаторы отмечают, что целью диалога является установление лучшего взаимопонимания между молодежью и старшим поколением. Ветераны войны и труда, заслуженные пенсионеры, старейшины города Пскова смогут поделиться с молодыми людьми своим опытом и знаниями, подсказать, как себя повести в той или иной жизненной ситуации.

Напомним, что совместный проект общественной организации «Семья» и Псковского областного совета профсоюзов «Клуб Поколений» действует уже пятый год. В 2014 году он стал одним из победителей конкурса грантов «Активное поколение – 2014» и получил финансирование от благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Сегодня проект существует благодаря партнерской поддержке Псковского облсовпрофа и помощи волонтеров.

В ходе совместных встреч в «Клубе поколений» пожилые люди и молодежь обучаются новым видам творчества, участвуют в литературных вечерах, киноклубах, субботниках и просто с пользой проводят свободное время. Собрания клуба проходят в Псковском областном совете профсоюзов.

Двери клуба открыты для псковичей старшего возраста и молодежи. Всю информацию о работе клуба можно узнать у координатора проекта Светланы Артемьевой (8-953-243-06-15) или у руководителя проекта Элины Калининой (8-953-230-92-96, pro7u@mail.ru).