Общество

Александр Нестерук: 216 случаев гриппа было зарегистрировано в Псковской области с начала 2019 года

216 случаев гриппа было зарегистрировано в Псковской области с начала 2019 года. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заявил руководитель территориального управления Роспотребнадзора Псковской области, главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук.

Александр Нестерук подчеркнул, что в начале апреля наблюдается незначительное превышение эпидемического порога.

«Прививочная кампания имеет огромное значение в борьбе с гриппом, 45% псковичей было привито. В следующем году планируем привить более 50% населения», - заявил Нестерук.

Он подчеркнул, что прививки от гриппа безопасны, не зарегистрировано ни одного случая осложнений. «Вакцины изготавливаются по современным технологиям, они надежно защищают от гриппа», - прокомментировал главный санитарный врач Псковской области.