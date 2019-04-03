Общество

Псковский бизнес-омбудсмен разъясняет порядок внедрения контрольно-кассовой техники

«При выборе ККТ обратите внимание, что закон об онлайн-кассах (54-ФЗ) разрешает использовать только те аппараты, которые есть в специальном реестре ФНС», - сообщил Псковской Ленте Новостей бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев.

Все разрешенные кассовые аппараты имеют фискальный накопитель, который хранит данные о пробитых чеках и других фискальных документах. Фискальные накопители могут использоваться 13 и 36 месяцев, 36 месяцев – для касс, работающих в online режиме, соответственно 13 месяцев, как правило, для тех, кто работает без прямого подключения к интернету.

Не торопитесь с выбором, нет смысла покупать дорогую технику с высокой пропускной способностью, для небольших торговых точек можно приобрести самые простые экземпляры до 18 000 рублей (с которыми, в том числе, можно ознакомиться на сайте https://kkt-online.nalog.ru – «о проекте» - «информационные материалы» - «решения по ККТ стоимостью до 18000 рублей). Особенно это касается тех, кто предоставляет услуги населению, Вам необходима самая недорогая техника, так как, как правило, при использовании ККТ в Вашей деятельности номенклатурная база будет включать несколько видов услуг, что доступно любому кассовому аппарату.

Кроме того, напоминаем, что заключать или не заключать договор обслуживания при покупке Вы можете по своему желанию. За ремонтом техники Вы также можете обратиться по факту поломки в любой сервисный центр или центр обслуживания (в том числе в рамках гарантийного ремонта).

Помимо указанного выше, важно помнить, что для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в районах, также существует возможность использовать кассу без подключения к интернету, но только в том случае, если Ваш населенный пункт входит в Перечень местностей на территории Псковской области, удаленных от сетей связи, где организации и ИП могут применять ККТ в режиме, не предусматривающем обязательную передачу фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных. Таким образом, за исключением предпринимателей в городах Псков, Великие Луки, Остров, Опочка, Невель, Печоры, все остальные могут использовать ККТ без интернета.

А предприниматели, которые осуществляют свою деятельность в населенных пунктах, вошедших в Перечень отдаленных или труднодоступных местностей на территории Псковской области могут вовсе осуществлять наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники (в данном случае по требованию покупателя предприниматель должен выдать бланк строгой отчетности по форме, установленной законом).

В целом ККТ можно заказать у производителей, в центрах технического обслуживания, а также в организациях, занимающихся ее реализацией в любом регионе, в том числе через интернет. Информация о ККТ, производителях, а также иная справочная информация и материалы о новом порядке применения ККТ, размещена на сайте ФНС России (www.nalog.ru) в разделе «Новый порядок применения ККТ».

О приобретении ККТ следует задуматься уже сейчас, необходимо рассмотреть возможные варианты, найти наиболее выгодный вариант, однако не советуем Вам торопиться с приобретением кассовой техники до мая 2019 года. В феврале текущего года Минфин предложил отложить обязательный ввод онлайн-касс для ИП без сотрудников.