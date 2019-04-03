2 случая заболевания корью было зарегистрировано в Псковской области в 2019 году. В зоне риска оказались подростки. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заявил руководитель территориального управления Роспотребнадзора Псковской области, главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук.
Руководитель Роспотребнадзора подчеркнул, что эти случаи заболевания корью «завезены» из других регионов.
Всего же в России зарегистрировано около 2,5 тыс. случаев заболевания корью.
Корь может поражать центральную нервную систему, имеет серьезные осложнения, поэтому необходимо прививаться, пояснил Александр Нестерук.
В ходе беседы А.Нестерук отметил, что было закуплено 20% детских вакцин от фактического плана, а также 30% взрослых вакцин от плана.
«Сейчас ждем новую партию вакцины», - отметил главный санитарный врач.
Александр Нестерук заявил, что 700 тыс. рублей выделено на приобретение еще 8 тыс. доз вакцины.
Напомним, что псковичи могут сделать прививку от кори бесплатно в поликлинике по месту жительства.