9 апреля Государственная инспекция труда в Псковской области проведет публичные слушания результатов правоприменительной практики федерального государственного надзора в сфере труда за 1 квартал 2019 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в инспекции.
Для обсуждения результатов приглашаются работодатели, индивидуальные предприниматели, представители общественных объединений, представители органов государственного надзора, органов исполнительной власти, органов прокуратуры.
Слушания состоятся в 15:00 в Большом зале администрации Псковской области.