Общество

Вечер встречи педагогов-ветеранов прошел в Псковском колледже искусств

Вечер встречи педагогов-ветеранов специализации «Оркестровое дирижирование», посвященный Дню работника культуры «Наполним музыкой сердца» прошел в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе колледжа, на вечере была отмечена огромная работа преподавателей по подготовке профессиональных кадров для сельских и районных Домов культуры, детских музыкальных школ и школ искусств, Домов детского творчества Псковской области.

В музее отделения культуры и искусств участники студенческого краеведческого клуба «Наследие» под руководством преподавателя Маргариты Самойловой подготовили выставку «Виват, оркестранты!».

Напомним, что специализация «Оркестровые инструменты» была открыта в 1964 году в Псковской областной культурно-просветительной школе в Пушкинских Горах.

Первыми преподавателями специализации стали выпускники Псковского областного музыкального училища 1964 года: Валерий Дрейлих, Алла Гарбузова, Валерий Иванов, Владимир Ильин, Николай Кучуев и Виктор Чеченков. В последующие годы все они получили высшее образование в Ленинградском государственном институте культуры им. Н. К. Крупской. Многие педагоги удостоены звания Заслуженный работник культуры РФ.