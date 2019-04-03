Общество

Открытый урок «Живая связь времен» прошел в колледже искусств

Открытый урок по предмету «Народное художественное творчество» со студентами 4 курса отделения культуры и искусств состоялся в музее Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова 27 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе колледжа.

Как рассказала преподаватель Маргарита Самойлова, урок «Живая связь времен» продолжает цикл открытых занятий на тему «Семейные реликвии».

С презентациями семейных реликвий выступили: Гюльнара Алимова (старинное дагестанское свадебное украшение 18 века), Виктория Князева (семейные фотографии 19 и 20 веков, шаль прабабушки, золотые украшения бабушки, свадебное платье мамы), Екимова Ирина (воинский крест Первой мировой войны, ордена и медали ВОВ прадедушки, приказ Сталина об объявлении ему благодарности за боевые действия, а также награды родных за освоение целинных земель в послевоенные годы), Ирина Бурдонос (золотые серьги и кольцо), Анастасия Алексеева (фарфоровая фигурка коня), Светлана Макарчева (издание романа Сервантеса «Дон Кихот» 1955 г.).

Постоянные участники мероприятий в музее – жители Пскова и Псковского района – также предоставили для проведения открытого урока уникальные предметы городского и деревенского быта.

Завершилось занятие под звуки старого патефона и традиционным угощением яблоками из «авоськи».

По словам преподавателя, проведение подобных открытых уроков из цикла «Семейные реликвии» способствует духовному становлению личности, формирует чувство бережного отношения к семейным ценностям.