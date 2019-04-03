Как правильно себя вести при посещении аквапарка, информирует «Акваполис»

По просьбе гостей аквапарка «Акваполис» администрация расскажем о том, как нужно и важно вести себя при посещении аквапарка.
«Элементарные правила поведения в аквапарке» включают в себя 11 вещей, которые не следует делать при посещении:
- Не оставляйте детей без присмотра
- Не стесняйтесь спросить совета у персонала
- Не приносите с собой еду
- Не распускайте длинные волосы
- Не надевайте при спуске с горок цепочки, браслеты, часы, очки, маски
- Не ныряйте в бассейн с бортиков
- Не надевайте купальные костюмы с металлическими пряжками, молниями и цепочками
- Не игнорируйте спасательные жилеты для детей
- Не забывайте для детей младше 3-х лет приобрести непромокаемый памперс для купания
- Не пренебрегайте при катании с водных горок ограничениями по весу и росту. Это касается и детей
- Не бегайте по территории аквапарка
За более подробной информацией можно обратиться на сайт: aqua.aquapolis60.ru, тел. 701-101.