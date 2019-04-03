Общество

Как правильно себя вести при посещении аквапарка, информирует «Акваполис»

По просьбе гостей аквапарка «Акваполис» администрация расскажем о том, как нужно и важно вести себя при посещении аквапарка.

«Элементарные правила поведения в аквапарке» включают в себя 11 вещей, которые не следует делать при посещении:

Не оставляйте детей без присмотра

Не стесняйтесь спросить совета у персонала

Не приносите с собой еду

Не распускайте длинные волосы

Не надевайте при спуске с горок цепочки, браслеты, часы, очки, маски

Не ныряйте в бассейн с бортиков

Не надевайте купальные костюмы с металлическими пряжками, молниями и цепочками

Не игнорируйте спасательные жилеты для детей

Не забывайте для детей младше 3-х лет приобрести непромокаемый памперс для купания

Не пренебрегайте при катании с водных горок ограничениями по весу и росту. Это касается и детей

Не бегайте по территории аквапарка

За более подробной информацией можно обратиться на сайт: aqua.aquapolis60.ru, тел. 701-101.