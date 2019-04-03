Общество

Веревочный парк в «Раздолье» 6 апреля открывает новый сезон

6 апреля состоится открытие Сезона-2019 в Веревочном парке спортивно-развлекательного комплекса «Раздолье». В период с 12.00 до 17.00 гостей посетителей ждет обширный гостевой квест по всем станциям комплекса «Раздолье и развлечения на любой вкус.

Спортивно-туристический комплекс «Раздолье» расположен в тихом живописном месте в сосновом лесу на окраине города. Это место для тех, кто мечтает вырваться из привычного образа жизни хотя бы на несколько дней, забыть об условностях и с головой погрузиться в беззаботную атмосферу отдыха, здоровья и хорошего самочувствия.

А для любителей игровых видов спорта создан многофункциональный спортивно-игровой комплекс, включающий футбольное поле с искусственной травой, волейбольную, баскетбольную и теннисную площадки, скалодром, скейтпарк и площадку с мини-гольфом.

С широтой души русского гостеприимства «Раздолье» принимает гостей в своих гостиничных корпусах и коттеджах, в современном автокемпинге, а также в ресторанном комплексе.

Гостиничный комплекс состоит из комфортабельных номеров и 7 коттеджей.

Один из самых современных автокемпингов на Северо-Западе России включает в себя парковочные места для кемперов и автокараванов со всем необходимым для обслуживания автодома: подключением к воде, электричеству, с отдельно оборудованным местом для слива отработанных вод, благоустроенными душевыми и туалетами, прачечной и кухней.

В ресторанный комплекс входит ресторан «СамоВар» и Музей русского пития, бар «Старый Рыбак», а также Летние террасы «Облако» и «Разгуляй» вместимостью от 100 до 300 человек. Меню традиционно-русской и европейской кухни придутся по вкусу всем любителям русского застолья и порадуют своим ассортиментом.

Для проведения досуга предлагаются: пешеходно-беговые и велосипедные маршруты, скейтпарк, отдельно оборудованная зона для приготовления гриля и барбекю, на площади в 2 га разбит веревочно-канатный парк.

Удачный повод потренироваться на полноценной велотрассе для местной молодежи - новый памп трек общей площадью 500 м2.

Хотите праздник? Вам в Раздолье!

6 апреля в 12.00!

Адрес: г. Псков, Ленинградское шоссе, 5а

Телефон для справок: 292-747.

Группа ВК https://vk.com/razdolie747

Instagram - https://instagram.com/restoransamovar и https://www.instagram.com/razdoliepskov.

Присоединяйтесь!

Добро пожаловать в «Раздолье» на открытие «Сезона-2019»!