Общество

Около 1,2 тыс. соотечественников переехали в Псковскую область в прошлом году

В прошлом году в Псковскую область переехали около 1,2 тыс соотечественников, проживавших за рубежом, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по труду и занятости.

В регион приехали 11 врачей, более 20 других медицинских специалистов, почти 30 педагогов, почти столько же строителей, 15 инженеров, более 60 частных предпринимателей.

Почти 70% от прибывших в регион участников госпрограммы трудоустроены.

Переселенцы в основном из стран СНГ и Балтии.

В соответствии с условиями госпрограммы ее участники и члены семей могут рассчитывать на поддержку в жилищном обустройстве: в найме (поднайме) жилья, предоставлении служебного жилья, находящегося в собственности работодателя, жилья, свободного для продажи на первичном и вторичном рынках недвижимости. 22% переселенцев в прошлом году успели приобрести собственное жилье, остальные - арендуют или живут у родственников.

Работа по оказанию содействия добровольному переселению в регионе ведется с 2010 года. За время реализации целевой госпрограммы в Псковскую область на постоянное проживание прибыло более 8 тыс человек.

Напомним, что соотечественниками являются бывшие граждане РСФСР, СССР, Российской Федерации и их потомки.