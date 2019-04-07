Общество

Легендарный цирк-шапито «Гранд Манеж» выступит в Пскове

Впервые в Пскове!

Легендарный цирк-шапито «Гранд Манеж» выступит в Пскове с 25 апреля по 12 мая с концертной программой «Огни манежа».

Завораживающее сочетание ярких сверкающих огней и громкой музыки, таланта и мастерства каждого исполнителя, зрелищных номеров и эффектных трюков, зажигательного юмора и шуток - все это ждет зрителей цирка!

Акробаты представят свои зажигательные номера, ловкие жонглеры продемонстрируют зрителям свои таланты, отважные дрессировщики снова удивят своей храбростью.

Профессиональные артисты мирового уровня, участвовавшие в фестивале в Монте-Карло, удивят зрителей и подарят положительные эмоции.

Перед псковичами впервые выступит выдающийся испанский клоун, многократный призер международных фестивалей в России, Голландии, Италии, Испании, Китае, непревзойденный любимец публики Армен Асирянц, который выступает по всему миру уже 25 лет.

Клоунада - это особый вид искусства. Можно попытаться выучиться на клоуна и освоить базовые навыки - актерскому мастерству и раскрепощенности на публике. Все остальное - это природные данные. В первую очередь, владение своим телом, умение обыграть смешно, казалось бы, самую простую ситуацию. Все это мастерски умеет делать Армен Асирянц.

Цирк - это совершенно особенный мир, для которого нет возрастных барьеров, поскольку представления построены так, что интересно будет всем без исключения.

И можно, и нужно ходить на них всей семьей. В современном мире, переполненном высокими технологиями, видеоэффектами и живущем в невероятно ускорившемся ритме жизни, цирк по-прежнему актуален и интересен. Начнем с того, что огромные пространства и разнообразные технические возможности манежа, виртуозное мастерство исполнителей и контакт зрителей и животных - все это создает свою особенную атмосферу, в которой мы учимся добру, ответственности, взаимодействию.

Важный момент, присущий российскому цирку - это участие самых разных животных в представлениях. Сегодня процесс дрессировки и выступлений вышел на совершенно иной уровень, - это взаимодействие, понимание и, зачастую, любовь между животными и дрессировщиками.

Вы видели, как они обнимают и гладят своих зверей, какими глазами они смотрят друг на друга?

Для дрессировщиков их животные - это продолжение их семьи. И этому подлинно гуманному отношению, возможности существования взаимопонимания и любви между человеком и животным нас тоже учит цирк.

Программа рассчитана на посетителей любого возраста и будет интересна как взрослым, так и детям. Уникальные номера цирка шапито сыграют свою роль в создании вашего настроения и оставят о себе хорошее впечатление.

Дети до 4-х лет - бесплатно.

Цирк расположился рядом с ТРК «Акваполис», улица Кузбасской дивизии, 19.

Билеты можно приобрести в кассе цирка и в торговом комплексе «Империал».

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