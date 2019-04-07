Легендарный цирк-шапито «Гранд Манеж» выступит в Пскове с 25 апреля по 12 мая с концертной программой «Огни манежа».
Акробаты представят свои зажигательные номера, ловкие жонглеры продемонстрируют зрителям свои таланты, отважные дрессировщики снова удивят своей храбростью.
Профессиональные артисты мирового уровня, участвовавшие в фестивале в Монте-Карло, удивят зрителей и подарят положительные эмоции.
Клоунада - это особый вид искусства. Можно попытаться выучиться на клоуна и освоить базовые навыки - актерскому мастерству и раскрепощенности на публике. Все остальное - это природные данные. В первую очередь, владение своим телом, умение обыграть смешно, казалось бы, самую простую ситуацию. Все это мастерски умеет делать Армен Асирянц.
И можно, и нужно ходить на них всей семьей. В современном мире, переполненном высокими технологиями, видеоэффектами и живущем в невероятно ускорившемся ритме жизни, цирк по-прежнему актуален и интересен. Начнем с того, что огромные пространства и разнообразные технические возможности манежа, виртуозное мастерство исполнителей и контакт зрителей и животных - все это создает свою особенную атмосферу, в которой мы учимся добру, ответственности, взаимодействию.
Важный момент, присущий российскому цирку - это участие самых разных животных в представлениях. Сегодня процесс дрессировки и выступлений вышел на совершенно иной уровень, - это взаимодействие, понимание и, зачастую, любовь между животными и дрессировщиками.
Вы видели, как они обнимают и гладят своих зверей, какими глазами они смотрят друг на друга?
Для дрессировщиков их животные - это продолжение их семьи. И этому подлинно гуманному отношению, возможности существования взаимопонимания и любви между человеком и животным нас тоже учит цирк.
Программа рассчитана на посетителей любого возраста и будет интересна как взрослым, так и детям. Уникальные номера цирка шапито сыграют свою роль в создании вашего настроения и оставят о себе хорошее впечатление.
Цирк расположился рядом с ТРК «Акваполис», улица Кузбасской дивизии, 19.
Билеты можно приобрести в кассе цирка и в торговом комплексе «Империал».
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