Общество

Сельхозпредприятиями Псковского района за первый квартал 2019 года произведено более 4000 тонн молока

Сельхозпредприятиями Псковского района за первый квартал 2019 года произведено 4827 тонн молока, продуктивность дойного стада составила 1437 килограммов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Псковского района.

Наивысшего надоя от одной коровы добились животноводы ООО «ПсковАгроИнвест» - в среднем 2092 кг молока. На фермах ОПХ «Родина» ФГУП «Каложицы» этот показатель составил 1634 кг, ООО «Металлист» - 1623, ЗАО «Агрофирма «Победа» - 1608 кг молока.

Произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 8946 тонн, что на 110 тонн больше 2018 года. В том числе мяса птицы произведено в ООО «Племрепродуктор Назия» 5700 тонн, мяса свиней в ООО «ПсковАгроИнвест» 2994 тонны, мяса крупного рогатого скота произведено в хозяйствах 252 тонны.