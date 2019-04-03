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Общество

Сельхозпредприятиями Псковского района за первый квартал 2019 года произведено более 4000 тонн молока

05.04.2019 16:06|ПсковКомментариев: 0

Сельхозпредприятиями Псковского района за первый квартал 2019 года произведено 4827 тонн молока, продуктивность дойного стада составила 1437 килограммов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Псковского района.

Наивысшего надоя от одной коровы добились животноводы ООО «ПсковАгроИнвест» - в среднем 2092 кг молока. На фермах ОПХ «Родина» ФГУП «Каложицы» этот показатель составил 1634 кг, ООО «Металлист» - 1623, ЗАО «Агрофирма «Победа» - 1608 кг молока.

Произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 8946 тонн, что на 110 тонн больше 2018 года. В том числе мяса птицы произведено в ООО «Племрепродуктор Назия» 5700 тонн, мяса свиней в ООО «ПсковАгроИнвест» 2994 тонны, мяса крупного рогатого скота произведено в хозяйствах 252 тонны.

Теги: #псковский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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