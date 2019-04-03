Общество

Волонтеры Молодой Ганзы встретились с представителями силовых структур

В Псковском городском молодежном центре будущие волонтеры Молодой Ганзы встретились с представителями полиции и управления ФСБ России. На собрании им рассказали основные правила поведения в экстремальных ситуациях, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПГМЦ.

Напомним, Школа готовит волонтеров для встречи делегатов из Ганзейских городов, которые будут участвовать в международных Ганзейских днях в июне 2019 года, возрастом от 14 до 26 лет.

Прием заявок на Молодую Ганзу уже завершился, заявки на участие поступили из российских городов: Великий Устюг, Кингисепп, Белозерск, Тихвин, Торжок, Великий Новгород, Порхов. Германия будет представлена молодыми ганзейцами из Оснабрюка, Брилона, Липпштадта, Люнебурга, Альфельда, Нойса, Везеля, Висмара, Эммерих-ам-Райна, Грайфсвальда, Лемго, Калькара и Ростока. Голландские делегаты приедут из Хассельта, Оммена, Кампена, Элбурга, Хаттема, Хардервейка и Цволле. На участие в Молодой Ганзе - 2019 заявлены жители Бергена (Норвегия), Визбю (Швеция), Вильянди (Эстония), Ля Рошеля (Франция), Гданьска (Польша), Турку (Финляндия) и Риги (Латвия).