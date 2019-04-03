Общество

В Великих Луках будет временно закрыт опасный железнодорожный переезд

В связи с обнаружением неисправности, угрожающей безопасности движения автотранспорта при пересечении железнодорожного переезда, 6 апреля с 10.00 до 20.00 будет закрыт железнодорожный переезд 480 км пк 2 (Самарский, по улице Я. Арно) для движения автотранспортных средств, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Великих Лук.

Объезд будет осуществляться через путепровод, а также через переезды 479 км ПК 5 (Лазавицкий) на улице Новосокольнической, 481 км ПК 5 (Сеньковский) на Октябрьском проспекте.