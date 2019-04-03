Общество

Разработать стратегию повышения качества питания школьников предлагают псковские партийцы

До конца года в Псковской области планируется разработать стратегию повышения качества питания школьников. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, это предложение вошло в резолюцию, которая была подготовлена по итогам «родительской экспертизы» и принята 5 апреля на тематическом круглом столе партпроекта «Единой России» «Крепкая семья» с участием заинтересованных сторон.

В ходе мониторинга организации питания, который прошел в марте в 26-ти образовательных учреждениях Пскова, родители и активисты «Крепкой семьи» составили более 100 актов проверок буфетов и школьных столовых, а затем сформулировали свои предложения по улучшению ситуации с питанием учащихся.

«В принципе, проблемы дублируют друг друга из школы в школу, - сказала региональный координатор партпроекта «Крепкая семья», заместитель главы города Пскова Елена Полонская. - Мы составили на сегодняшний день корректное мнение о том, что происходит в сфере оказания услуг по питанию школьников, и сделали соответствующие выводы».

Итогом проведенной партпроектом работы стала утвержденная сегодня резолюция, которая будет направлена главе региона Михаилу Ведерникову, председателю областного Собрания депутатов Александру Котову, в Роспотребнадзор и руководству районов Псковской области.

В резолюции, в частности, отражена идея создания целевых муниципальных программ по ремонту школьных пищеблоков. Кроме того, предлагается рассмотреть вопрос о ликвидации в учебных заведениях кафетериев, осуществляющих деятельность с нарушением санитарно- эпидемиологических правил и норм. Также планируется выйти с инициативой о внесении изменений в СанПиН с целью устранения существующих в настоящее время разночтений.

Помимо этого, единороссы адресуют профильным ведомствам просьбу продумать механизм централизованного «родительского контроля» за качеством поставляемых в школы продуктов; обеспечить участие родителей в составлении технического задания на оказание услуг по питанию, цикличного меню, в принятии решений об организации дополнительного питания; организовать посещение столовой родительским активом для дегустации пищи.

Ранее партпроект «Крепкая семья» выступил также за индексацию субсидии на горячее питание псковских школьников и предложил предусмотреть ее в бюджете на 2020 год. Обращение по этому поводу передано в областное Собрание депутатов.

Партийный проект «Единой России» «Крепкая семья» направлен на укрепление института семьи и семейных ценностей. Безусловный приоритет - создание условий для благополучного детства, формирование и реализация программы мероприятий «Десятилетия детства». Кроме того, уделяется особое внимание поддержке молодых семей, семей с детьми, реализации демографических инициатив президента РФ. Под контролем партпроекта и сокращение масштабов сиротства в стране. Так, оказывается содействие семейному устройству детей-сирот и помощь семьям, в которых возникла угроза утраты родительского попечения над детьми, ранее являвшихся сиротами.