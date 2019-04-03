Общество

«Акценты» Донецкого: Визит Степашина, феномен Зеленского и Ганзейский конфуз

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

Исторические дни. Псковскую область с двухдневным рабочим визитом посетил бывший премьер-министр России Сергей Степашин.

Рассмеши комика. Выборы президента вернули интерес россиян к политической ситуации на Украине.

Ганза - ёк? До Ганзейского фестиваля в Пскове осталось меньше трех месяцев.

Псковшину с двухдневным рабочим визитом посетил бывший председатель правительства России Сергей Степашин. И дело, конечно, не в том, что он экс-премьер правительства, а в том, что и поныне этот государственный муж занимает влиятельные должности в обойме управленцев высшего звена: сегодня Степашин - председатель наблюдательного совета государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Плюс к этому - председатель Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия».

Широкой публике эти должности, возможно, ничего не говорят, а на самом деле речь сейчас идет о масштабных реставрационных проектах и, соответственно, весьма немалых деньгах. Псковщине якобы обещан чуть ли не «золотой дождь» на восстановление памятников архитектуры и истории. В программе визита Степашина — посещение вместе с губернатором Ведерниковым и митрополитом Псковским и Порховским Тихоном самых известных объектов культурного наследия в Пскове, Печорах и Пушкинских Горах.

Задача — определить и утвердить перечень памятников истории региона, на которых в ближайшие 5 лет планируется провести ремонтно-реставрационные работы. По оценке бывшего главы Псковской области Владислава Туманова, визит Степашина в Псковскую область — это событие, которые мы спустя пять лет будем оценивать исключительно как «исторические дни». Через пять лет мы наши святыни «не узнаем», в том смысле, что достопримечательные места станут еще краше и привлекательней в туристическом отношении. И это, разумеется, не может не радовать.

Смотрите также Два десятка объектов культурного наследия планируется реконструировать в Псковской области за 5-6 лет

Наверное, об итогах визита пока говорить рано, он еще не завершен, и развернутые комментарии пока не прозвучали, но участие в «пятилетке» такой политической фигуры как Тихон Шевкунов (а в том, что нынешний псковский владыка имеет общероссийский политический статус, сомневаться не приходится, не зря же его почти официально называют «духовником Путина»). Так вот, участие в деле отца Тихона внушает надежду, что выделенные на проекты миллионы рублей будут потрачены действительно «с чувством, с толком, с расстановкой».

В мае месяце, напомню, исполнится ровно год, как епископ Тихон занял митрополичий трон, но, похоже, сегодня всем понятно, что с новым владыкой Псковщине просто повезло. Пскову давно не хватало человека со столь высоким общественно-политическим весом, привлекающим к региону не только внимание СМИ, но и весомые федеральные ресурсы, - как организационные, так и финансовые, как бы утилитарно, быть может, это сейчас ни звучало. А Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и есть такой ресурс.

В данном конкретном случае подкрепленный еще и авторитетом Русской Православной Церкви в лице отца Тихона. И здесь нет никакой натяжки или излишнего пафоса. Ведь мы говорим о материальной культуре, сохранившейся прежде всего в памятниках церковного зодчества — наших прославленных псковских храмах и монастырях, которые являются центрами одновременно и религиозной, и культурной жизни. Так во всем просвещенном мире (вспомним Ватикан и его сокровища), так и у нас.

От заведомо позитивной темы перейдем к теме сугубо политической и немного комичной. На этой неделе можно констатировать, что Украина вернулась в центр внимания россиян, виной чему, разумеется, феноменальный успех стендап-комика Владимира Зеленского на президентских выборах.

Он, всего три месяца назад объявивший о своих властных амбициях, «сделал» всех оппонентов и произвел настоящий фурор, набрав 30 с лишним процентов. И в ближайшие две недели нас наверняка ждет незабываемое шоу, ничем не хуже, чем, допустим, американские выборы со старушкой Клинтон и шоуменом Трампом в 2016-м. За неимением собственных ярких избирательных кампаний будем довольствоваться продуктом с Украины. Как удачно выразился один публицист: «Шо маст гоу он?».

Соцопросы на Украине уже показали, что на сегодня рейтинг актера и продюсера Зеленского почти вдвое превосходит рейтинг действующего президента Порошенко. Судя по последним новостям, информповоды сейчас выдает исключительно Зеленский: он принял вызов Порошенко на участие в теледебатах, и не просто принял, а предложил нетривиальное место — стадион «Олимпийский», и Порошенко принял предложение. Потом Зеленский для участия в шоу сдал кровь на алкоголь и наркотики и предложил в качестве ведущей — Юлию Тимошенко. Та вряд ли согласится, но чем черт не шутит. То есть, по-русски говоря, Зеленский сейчас беспрерывно креативит и хайпует, и, разумеется, в помощь ему на его пути к заветной цели - весьма успешный опыт шоумена.

Да и для России Зеленский, как говорится, не чужой. У нас его знают во всех публичных ипостасях: кавээнщика, телеведущего и актера, хотя Зеленский, напомню, еще и сценарист и продюсер всех сезонов такого популярного у россиян телесериала как «Сваты», выходившего на канале «Россия 1», не говоря уж о телесериале «Слуга народа», который стал своего рода репетицией неожиданно успешной политической карьеры.

Поэтому, неудивительно, что, как передает ТАСС со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), почти треть россиян (31%) выразили поддержку кандидату в президенты Украины Зеленскому. Что до действующего лидера страны Порошенко, то ему отдал предпочтение лишь 1% респондентов.

Разумеется, сейчас преждевременно рассуждать, каким Зеленский будет президентом в случае избрания (не стоит сбрасывать со счетов административный ресурс Порошенко и возможность фальсификаций на этапе подсчета голосов), но, если надоевшая физиономия Порошенко олицетворяет вполне понятное настоящее Украины, с тлеющим конфликтом на юго-востоке, то в лице Зеленского страна выбирает свое непредсказуемое будущее.

При этом, опять же, совершенно понятно, что и Зеленский — это ни разу не про-российский кандидат, поскольку главная идеологическая конструкция остается прежней: «Современная Украина — это анти-Россия». Можно по-разному интерпретировать этот тезис, но сам по себе он, на мой взгляд, бесспорен, и будет оставаться таковым еще неопределенно долго, отчего всякий избранный украинский президент, новый или старый, — это всегда антироссийский президент, и другого не дано. Тут, собственно, одна дилемма: либо Украина снова станет Россией, окраиной империи, либо будет оставаться эдаким вариантом новой «недо-Польши», и ей, и нам с этим жить, хрипя на краю матраса, по определению поэта Бродского, «...строчки из Александра, а не брехню Тараса».

И я завершаю. Может кто-то и не заметил (шучу!), но до вожделенного Ганзейского фестиваля осталось всего три месяца, и что мы имеем на сегодняшний день?

Что удалось, а что не сбылось? Вопросы, похоже, абсолютно риторические. Как выражаются скептики: «О Ганзе уже можно забыть». И действительно, давайте загибать пальцы: что нам обещали под фестиваль, и что имеем в реале? Вот так, навскидку. Ладно, посулы «псковской Олимпиады» и «города-конфетки» можно считать бредом воспаленного воображения, но под Ганзейский фестиваль действительно закладывалось несколько масштабных проектов.

Во-первых, реконструкция стадиона «Машиностроитель», который должен был стать центром праздника. Во-вторых, завершение многострадального долгостроя - гостиницы «Интурист» под студенческий кампус ПсковГУ, который должен был принять гостей фестиваля. Далее: приведение в порядок фасадов на центральных улицах города. Всюду - минусы. Дворы и дороги — минусуем тоже. Облагораживание района Четыре угла со сквером искусств и разбивка так называемого «Народного парка» (он же Стефановский лужок) — минус. Пиво из Европы — минус.

Из обещанных когда-то всуе 500 тысяч туристов — полторы тысячи официально заявившихся гостей из Европы. Оптимистично умножаем на 10 наших, российских, получаем 15 тысяч, да и эта цифра выглядит достаточно смело. А вместо группы «Эй-Си-Ди-Си» на стадионе — ансамбль «Сказ» на улице Пушкина. И так далее. Драпировки недостроев, развалин и особенно страшных фасадов. На поверку, спустя пять лет, получается, что Ганза-2019 — это просто какой-то невероятный фейковый PR-проект, и не более.

Это одна точка зрения, но существует и другая. Пусть многое не сбылось, но план был, и «хотелки» тоже имелись, и пусть все сроки, как обычно, ахнули в российскую реальность, как в бездонное болото, выделенные под Ганзу деньги все-таки рано или поздно будут освоены, и тот же кампус ПсковГУ или стадион «Машиностроитель» обязательно достроят, пускай уже после фестиваля.

Иностранные и российские гости все-таки приедут и поучаствуют в многочисленных мероприятиях. Наконец, уж сам город хотя бы к фестивалю тщательно почистят и все газоны на набережных аккуратно подстригут. Где-то подмалюют, где-тозадрапируют. Уверен, встретим лето 2019 года в относительно чистом, без пыли, городе. Все лучше, чем ничего.

За сим прощаюсь. Это были «Акценты». Берегите себя!

Александр Донецкий