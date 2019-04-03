Общество

В Пскове силовики провели тренировку по пресечению массовых беспорядков осужденных

В УФСИН России по Псковской области прошла совместная тренировка с подразделениями специального назначения СОБР и ОМОН Управления Росгвардии по Псковской области.

Как сообщили ПЛН в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, в целях совершенствования системы подготовки сил и средств к действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств, реализации основных задач и функций, возложенных на ФСИН России и Федеральную службу войск национальной гвардии Российской Федерации, на базе пенитенциарного ведомства состоялась совместная тренировка ОСН «Зубр», подразделений УИС Псковской области и спецподразделений СОБР, ОМОН Управления Росгвардии по Псковской области.

«В ходе тренировки отработаны действия личного состава УФСИН и взаимодействующих органов по пресечению массовых беспорядков осуждённых и лиц, содержащихся под стражей в исправительных учреждениях и освобождению лиц, захваченных и удерживаемых в качестве заложников на объектах УИС.

По легенде учений на территории учреждения УФСИН России по Псковской области группа осужденных отрицательной направленности, спровоцировала групповые неповиновения. Активные зачинщики неповиновений, через своих представителей, ведут агитацию среди осужденных других отрядов, убеждая поддержать их требования. Сотрудники учреждения попытались своими силами локализовать конфликт между осужденными, однако им это не удалось, так как к осужденным стали присоединятся другие осужденные и их численность возрастает. Есть вероятность перерастания групповых неповиновений в массовые беспорядки.

По сценарию тренировки проводимые переговоры с осужденными не увенчались успехом, так как преступники продолжали настаивать на своих требованиях. Ответными действиями на это событие стало принятие решения Руководителем оперативного штаба о проведении специальной операции.

В тренировочных действиях приняли участие более 100 сотрудников УФСИН России по Псковской области и взаимодействующих органов. В результате слаженных действий всех служб, принимавших участие в тренировке, массовые беспорядки были подавлены, условные заложники освобождены», - сообщили в УФСИН.