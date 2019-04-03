Общество

В Великих Луках подписано соглашение, призванное содействовать всестороннему воспитанию молодых спортсменов

В пятницу, 5 апреля, в администрации города Великие Луки прошло подписание соглашения о сотрудничестве с представителями духовенства, общественных организаций, образовательного и спортивного сообщества «Отечество».

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, документ в присутствии спортсменов, тренеров и СМИ подписали председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Великих Лук Андрей Беляев, иерей Великолукской епархии РПЦ Дмитрий Ласкин, и.о. начальника управления образования города Инна Репях, исполнительный директор клуба спортивных единоборств «Отечество-Псковская область» Антон Барканов, председатель Великолукской общественной организации «Союз Десантников» Алексей Скачков.

По мнению участников мероприятия, соглашение «позволит воспитывать спортсменов всесторонне как физически так и духовно».

Подписанное соглашение объединит общественные организации, спортивные клубы, организации, ведомства, для развития спортивных единоборств и пропаганды ЗОЖ среди молодежи.