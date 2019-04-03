Общество

Псковская область выделила 5 миллионов рублей на покупку оборудования цифрового ТВ малоимущим

Администрация Псковской области выделила 5 миллионов рублей из бюджета, для оказания помощи социально незащищенным жителям региона при покупке оборудования для перехода на цифровое ТВ. Как передает ТАСС, об этом 5 апреля сообщил вице-губернатор Николай Цветков в ходе совещания с главами районов и главными редакторами областных печатных изданий, посвященного организации волонтерского движения при переходе на цифровое ТВ.

Источник: ТАСС

«Помощь для социально незащищенных слоев населения надлежащим порядком будет оказана со стороны областного бюджета по решению губернатора Михаила Ведерникова. По [региональной] государственной программе "Старшее поколение" внесены соответствующие изменения, для этого предусмотрено 5 миллионов рублей», - сказал Николай Цветков.

Он также добавил, что размер компенсации составит тысячу рублей. «В случае если категория населения, подпадающая под соответствующий статус, приобретает приставку до тысячи рублей, то в заявительном порядке эти деньги компенсируются из областного бюджета. Всю соответствующую информационную кампанию мы развернем, сейчас отработаны все нормативно-правовые акты. Все это будет проходить по линии комитета социальной защиты», - уточнил Николай Цветков.

Россия в 2019 году полностью перейдет от аналогового к цифровому телевещанию, переход будет поэтапным: он начался в феврале и займет полгода. С запуском сети цифрового вещания граждане РФ бесплатно получат набор из 20 телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах. Для приема цифрового эфирного ТВ нужны дециметровая антенна и телевизор с тюнером DVB-T2, если телевизор старше 2014 года выпуска, то потребуется также цифровая приставка. Псковская область перейдет на цифровое телевещание 3 июня 2019 года.