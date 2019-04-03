Псковская область выделила 5 миллионов рублей на покупку оборудования цифрового ТВ малоимущим

Администрация Псковской области выделила 5 миллионов рублей из бюджета, для оказания помощи социально незащищенным жителям региона при покупке оборудования для перехода на цифровое ТВ. Как передает ТАСС, об этом 5 апреля сообщил вице-губернатор Николай Цветков в ходе совещания с главами районов и главными редакторами областных печатных изданий, посвященного организации волонтерского движения при переходе на цифровое ТВ.
«Помощь для социально незащищенных слоев населения надлежащим порядком будет оказана со стороны областного бюджета по решению губернатора Михаила Ведерникова. По [региональной] государственной программе "Старшее поколение" внесены соответствующие изменения, для этого предусмотрено 5 миллионов рублей», - сказал Николай Цветков.
Он также добавил, что размер компенсации составит тысячу рублей. «В случае если категория населения, подпадающая под соответствующий статус, приобретает приставку до тысячи рублей, то в заявительном порядке эти деньги компенсируются из областного бюджета. Всю соответствующую информационную кампанию мы развернем, сейчас отработаны все нормативно-правовые акты. Все это будет проходить по линии комитета социальной защиты», - уточнил Николай Цветков.
Россия в 2019 году полностью перейдет от аналогового к цифровому телевещанию, переход будет поэтапным: он начался в феврале и займет полгода. С запуском сети цифрового вещания граждане РФ бесплатно получат набор из 20 телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах. Для приема цифрового эфирного ТВ нужны дециметровая антенна и телевизор с тюнером DVB-T2, если телевизор старше 2014 года выпуска, то потребуется также цифровая приставка. Псковская область перейдет на цифровое телевещание 3 июня 2019 года.