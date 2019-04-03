Общество

В Пскове разыскивают воцерковленного местного жителя

Отделом уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивается один из местных жителей, соблюдающий церковные каноны, посещающий монастыри, а также - памятные места, почитаемые верующими. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

Зовут пропавшего Владимир Григорьев Клавдиевич,1954 года рождения. По имеющимся данным, 23 февраля 2017 года он ушёл с места жительства. И до настоящего времени местонахождение мужчины неизвестно. Владимир Григорьев является уроженцем города Петрозаводска.

Приметы: на вид 67 лет, рост около 170 сантиметров, полного телосложения, лицо овальной формы, волосы короткие чёрные, глаза карие, нос прямой, губы тонкие.

Был одет: светлая водолазка, пиджак и брюки цвета «мокрый асфальт», чёрные ботинки на шнурках. Носит очки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Владимира Григорьева, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 59-63-09, 911-351-26-80 или 02.